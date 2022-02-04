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Отряд российских больших десантных кораблей зашел в сирийский порт Тартус

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов зашел в сирийский порт Тартус в рамках учений, сообщили в Минобороны России.

"Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести больших десантных кораблей "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королёв", "Минск" и "Калининград" завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учений ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова", - сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, корабли в Тартусе пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия на пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Ранее ведомство также информировало, что ВМФ России проведет серию учений в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В учениях примут участие более 140 кораблей и свыше 10 тыс. военных.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в порту Тартус. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие.

Минобороны РФ Сирия Тартус

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