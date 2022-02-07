На Охтинском мысе в Петербурге создадут ландшафтный исторический парк

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ландшафтный исторический парк появится в Петербурге на Охтинском мысе, где "Газпром нефть" планировала постройку комплекса зданий, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале в понедельник.

"Проект "Газпрома" на Охтинском мысе доработан. Совместно члены рабочей группы Минкультуры России и правительство Санкт-Петербурга пришли к выводу о необходимости создания исторического парка в рамках проекта городского пространства. С учетом предложений рабочей группы ПАО "Газпром нефть" уже переработало концепцию проекта", - написал он.

Пиотровский уточнил, что, согласно проекту, запланировано создание ландшафта парка, благоустройство по внешнему контуру бывших фортификаций, установка трехмерной информационной карты в виде макета крепости Ниеншанц, обозначение очертаний Карлова бастиона, установка информационных табло, размещение вставок с указанием глубины залегания слоев объекта археологического наследия.

"Таким образом, ценные археологические находки будут сохранены с помощью современных технологий, включены в рекреационную зону и доступны для показа посетителям", - написал он.

В новой редакции проекта также создадут экспозицию, посвященную истории Охтинского мыса, которая станет частью будущего Музея археологии. Его создадут в структуре Музея истории Санкт-Петербурга и откроют в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. Под экспозицию будет дополнительно отдано 1500 кв. метров.

Согласно проекту городского пространства на Охтинском мысе, добавил Пиотровский, половину всей площади будут занимать общественные зоны. Помимо ландшафтного исторического парка, где посадят деревья и растения, которые росли здесь с древних времен, и археологической экспозиции посетителям также будут доступны обзорная площадка на крыше комплекса, зимний сад, выставочные залы, кафе и рестораны, спортивные и бытовые сервисы.

Как сообщалось, в декабре президент Владимир Путин предложил петербургским градозащитникам обсудить с "Газпром нефтью" вопросы архитектурного развития территории Охтинского мыса, пообещав, что мотивирует компанию на совместную работу.

В 2006 году "Газпром нефть" приобрела там земельные участки с находящимися на них древними сооружениями для строительства делового комплекса "Охта центр". После долгих споров проект шпиля переехал в район Лахты на берегу Финского залива. В Охте "Газпром нефть" решила построить комплекс зданий средней высотой 28 метров по проекту японского бюро Nikken Sekkei. Инициативу градозащитники встретили исками с требованием создания на Охтинском мысе музея-заповедника.