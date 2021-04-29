Губернатор Петербурга сообщил, что жилье на Охтинском мысе строиться не будет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на Охтинском мысе не планируется строительство жилья.

В эфире телеканала "78" в четверг Беглов сообщил, что на базе Музея истории города планируется создать Археологический музей, в состав которого войдет выделенная на Охтинском мысе историческая часть.

"Такие договоренности есть, под это собственник ("Газпром нефть" - ИФ) эту историческую часть выделяет, она войдет в состав этого общего археологического музея. Музей будет охватывать территорию всего города, в том числе и Охтинский мыс. (...) Жилья там точно не будет. Не знаю, откуда такие сведения", - сказал губернатор.

Как сообщалось, 1 февраля президент РФ поручил министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения до 1 мая.

В настоящее время "Газпром нефть" в лице "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" готовит архитектурную концепцию развития территории Охтинского мыса в Санкт-Петербурге.

В 2006 году "Газпром нефть" приобрела эти земельные участки с находящимися на них сооружениями для строительства на этом месте общественно-делового комплекса "Охта центр", в котором должна была расположиться штаб-квартира "Газпрома". Предполагалось, что это будет небоскреб высотой 396 метров. Проект вызвал публичную дискуссию, в которой на стороне как противников, так и сторонников строительства выступили известные деятели культуры, науки и политики. В итоге компания приняла решение о реализации более высокого и масштабного проекта в районе Лахта на берегу Финского залива.

На Охтинском мысе археологи обнаружили комплекс памятников, в числе которых шведская крепость Ниеншанц (основана Карлом IX в 1611 году), шведское укрепление Ландскрона (основано в 1300 году) и Мысовое городище (укрепленное новгородское поселение XIII века). Объекты занимают около 80% площади мыса; их общая протяженность превышает 1 км, а высота местами достигает четырех метров.