Массовую гибель краснокнижных птиц зафиксировали в Калмыкии
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Организована проверка в связи с массовой гибелью птиц на островах озера Маныч-Гудило в Калмыкии, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель республиканской прокуратуры в четверг.
Как рассказал собеседник агентства, сотрудники биосферного заповедника "Черные земли" обнаружили более 300 павших особей диких птиц, преимущественно пеганки и черношейной поганки, занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, причиной гибели стал птичий грипп, отметил он.
По данному факту проверку проводят прокуратура республики и Северо-Каспийская межрайонная природоохранная прокуратура.
Государственный природный биосферный заповедник "Черные земли" создан в 1990 году. Его площадь составляет 121,1 тыс. га.
Заповедник включает две территории - на основном участке "Черных земель" ведется охрана и восстановление популяции сайгака, а участок "Озеро Маныч-Гудило" является водно-болотным угодьем международного значения, где располагаются гнездовья многих редких видов птиц.