Массовую гибель краснокнижных птиц зафиксировали в Калмыкии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Организована проверка в связи с массовой гибелью птиц на островах озера Маныч-Гудило в Калмыкии, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель республиканской прокуратуры в четверг.

Как рассказал собеседник агентства, сотрудники биосферного заповедника "Черные земли" обнаружили более 300 павших особей диких птиц, преимущественно пеганки и черношейной поганки, занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, причиной гибели стал птичий грипп, отметил он.

По данному факту проверку проводят прокуратура республики и Северо-Каспийская межрайонная природоохранная прокуратура.