Путин опроверг связь России с работающими в Мали частными компаниями

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российское государство не имеет отношения к частным компаниям, которые работают в Мали, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российское правительство, российское государство не имеет ничего общего с компаниями, которые работают в Мали", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Насколько нам известно, от руководства Мали никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось", - продолжил Путин.

По словам Путина, "следуя общей логике, которая применительна к НАТО, членам альянса и будущим членам альянса, если Мали делает такой выбор, работать с нашими компаниями, значит, он имеет на это право".

"Хочу подчеркнуть, и я сейчас еще кое-что добавлю господину президенту после пресс-конференции: российское государство не имеет к этому никакого отношения", - сказал Путин.

При этом он обещал "еще раз посмотреть повнимательней на коммерческие интересы наших компаний, которые договариваются с местным руководством".

Отвечая на вопрос журналистов о деятельности ЧВК "Вагнер" на территории Мали, и участии российского государства, Путин отметил: "По поводу "Вагнера": я уже сказал, российское государство не имеет никакого отношения к этому. Говорю совершенно ответственно, без всяких задних мыслей".

"Они там договариваются, их местные власти приглашают на государственном уровне, благодарят их за проделанную работу. российское государство здесь ни при чем", - добавил президент РФ.

В январе в Евросоюзе выразили обеспокоенность присутствием частной военной компании "Вагнер" в странах Африки.

"Мы с беспокойством следим за присутствием ЧВК "Вагнер" в ряде африканских стран. В Ливии она действует давно, позднее в ЦАР, и в последнее время в Мали. Эта военизированная группа вызывает у нас беспокойство, потому ассоциируется с действиями, которые угрожают стабильности стран-партнеров, подрывают прогресс, достигнутый ими в социальном, экономическом и политическом развитии", - сказал 21 января на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС.

Собеседник журналистов напомнил, что на предыдущем заседании Совета ЕС по иностранным делам министры ввели санкции против этой организации.

"И мы разрабатываем стратегическую концепцию не только в отношении ЧВК "Вагнер" как таковой, которая является инструментом более широкой политики, но и в отношении всех подобных гибридных средств, как бы они ни назывались, - сообщил он. - Это инструменты проецирования силы во внешней политике".

В свою очередь высокопоставленный источник в МИД РФ ранее в январе сообщил "Интерфаксу", что в Москве не знают, сколько граждан РФ, сотрудников ЧВК "Вагнер", находится в настоящее время в Мали.

"Это частная компания, у них свой бизнес. Мы их никуда не посылали, они договаривались с заказчиками. Там есть официальные власти, которые приглашают наши компании, другие компании. И мы вообще не знаем сколько там сотрудников - один, два, триста, три тысячи", - сказал в среду собеседник агентства.

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, "официальные власти РФ не имеют никакого отношения к деятельности наших частных компаний".

"Это капитализм. Каждый зарабатывает, как может", - добавил он.

В декабре прошлого года сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против российских энергетических компаний "Евро полис", "Велада", "Меркурий", которые работают в нефтегазовом секторе Сирии. Об этом говорилось в официальном журнале ЕС. Там, в частности. было сказано, что ООО "Евро полис", также ведущая деятельность в горнодобывающей промышленности, связана с ЧВК "Вагнер".

Кроме того, под санкции попали сама ЧВК "Вагнер" и ряд связанных с ней лиц и организаций, которые, по версии властей ЕС, представляли угрозу в Ливии, Сирии и на Украине.