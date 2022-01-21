Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 524 920+3 543 656

В ЕС выразили обеспокоенность из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в странах Африки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Европейский союз обеспокоен присутствием частной военной компании "Вагнер" в странах Африки и разрабатывает стратегическую концепцию против подобных средств "гибридной" политики.

"Мы с беспокойством следим за присутствием ЧВК "Вагнер" в ряде африканских стран. В Ливии она действует давно, позднее в ЦАР, и в последнее время в Мали", - отметил в пятницу на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам повестку дня предстоящего в понедельник Совета ЕС по иностранным делам.

Ситуация в Мали, где власть захватила военная хунта, будет одной из тем этого министерского совещания.

"Эта военизированная группа вызывает у нас беспокойство, потому ассоциируется с действиями, которые угрожают стабильности стран-партнеров, подрывают прогресс, достигнутый ими в социальном, экономическом и политическом развитии", - пояснил он.

Собеседник журналистов напомнил, что на предыдущем заседании Совета ЕС по иностранным делам министры ввели санкции против этой организации.

"И мы разрабатываем стратегическую концепцию не только в отношении ЧВК "Вагнер" как таковой, которая является инструментом более широкой политики, но и в отношении всех подобных гибридных средств, как бы они ни назывались, - сообщил он. - Это инструменты проецирования силы во внешней политике".

В декабре прошлого года сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против российских энергетических компаний "Евро полис", "Велада", "Меркурий", которые работают в нефтегазовом секторе Сирии. Об этом говорилось в официальном журнале ЕС. Там, в частности. было сказано, что ООО "Евро полис", также ведущая деятельность в горнодобывающей промышленности, связана с ЧВК "Вагнер".

Кроме того, под санкции попали сама ЧВК "Вагнер" и ряд связанных с ней лиц и организаций, которые, по версии властей ЕС, представляли угрозу в Ливии, Сирии и на Украине.

ЧВК Вагнер ЕС Африка Мали

Новости по теме

Новости

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

"Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%

"Молдовагаз" запросил повышение тарифов для потребителей на 40%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });