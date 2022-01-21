В ЕС выразили обеспокоенность из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в странах Африки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Европейский союз обеспокоен присутствием частной военной компании "Вагнер" в странах Африки и разрабатывает стратегическую концепцию против подобных средств "гибридной" политики.

"Мы с беспокойством следим за присутствием ЧВК "Вагнер" в ряде африканских стран. В Ливии она действует давно, позднее в ЦАР, и в последнее время в Мали", - отметил в пятницу на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам повестку дня предстоящего в понедельник Совета ЕС по иностранным делам.

Ситуация в Мали, где власть захватила военная хунта, будет одной из тем этого министерского совещания.

"Эта военизированная группа вызывает у нас беспокойство, потому ассоциируется с действиями, которые угрожают стабильности стран-партнеров, подрывают прогресс, достигнутый ими в социальном, экономическом и политическом развитии", - пояснил он.

Собеседник журналистов напомнил, что на предыдущем заседании Совета ЕС по иностранным делам министры ввели санкции против этой организации.

"И мы разрабатываем стратегическую концепцию не только в отношении ЧВК "Вагнер" как таковой, которая является инструментом более широкой политики, но и в отношении всех подобных гибридных средств, как бы они ни назывались, - сообщил он. - Это инструменты проецирования силы во внешней политике".

В декабре прошлого года сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против российских энергетических компаний "Евро полис", "Велада", "Меркурий", которые работают в нефтегазовом секторе Сирии. Об этом говорилось в официальном журнале ЕС. Там, в частности. было сказано, что ООО "Евро полис", также ведущая деятельность в горнодобывающей промышленности, связана с ЧВК "Вагнер".

Кроме того, под санкции попали сама ЧВК "Вагнер" и ряд связанных с ней лиц и организаций, которые, по версии властей ЕС, представляли угрозу в Ливии, Сирии и на Украине.