Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:12Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 395 021 000+1 803 757

Более восьми тысяч школьников эвакуировали в Магадане из-за сообщений о "минировании"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Всех школьников Магадана во вторник утром эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования города.

"Эвакуированы около 8,1 тысяч детей из 20 школ. Учеников младших классов завели в детские сады, оттуда их забирают родители. Старшие школьники отпущены домой", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о минировании поступило в адрес мэрии города Магадана.

Оперативные службы обследуют здания. Если сообщения не подтвердятся, уроки для учеников второй смены пройдут в обычном режиме.

Как сообщалось, утром 20 января на электронную почту 29 учреждений образования и культуры Магадана, а также УМВД России по Магаданской области поступили сообщения о "минировании" учебных заведений областного центра.

Тогда оперативные службы не обнаружили взрывные устройства.

Следователи возбудили уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма в учебных заведениях.

Магадан

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе свыше 120 тысяч военных

Путин заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе свыше 120 тысяч военных

Путин заявил, что утверждение об агрессивном поведении РФ противоречит здравому смыслу

Путин заявил о готовности России предоставить убежище Порошенко

Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле

Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле

FESCO отметила рост контейнерного рынка России на 12,5% за 2021 год

Что произошло за день: понедельник, 7 февраля

Мосгорсуд признал законным арест предправления банка БКФ Миримской

Постпред России в ООН Василий Небензя заразился коронавирусом

Марии Алехиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики

Марии Алехиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики

На тюменском месторождении "Роснефти" погиб человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });