Более восьми тысяч школьников эвакуировали в Магадане из-за сообщений о "минировании"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Всех школьников Магадана во вторник утром эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования города.

"Эвакуированы около 8,1 тысяч детей из 20 школ. Учеников младших классов завели в детские сады, оттуда их забирают родители. Старшие школьники отпущены домой", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о минировании поступило в адрес мэрии города Магадана.

Оперативные службы обследуют здания. Если сообщения не подтвердятся, уроки для учеников второй смены пройдут в обычном режиме.

Как сообщалось, утром 20 января на электронную почту 29 учреждений образования и культуры Магадана, а также УМВД России по Магаданской области поступили сообщения о "минировании" учебных заведений областного центра.

Тогда оперативные службы не обнаружили взрывные устройства.

Следователи возбудили уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма в учебных заведениях.