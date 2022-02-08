Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:12Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 395 021 000+1 803 757

Учеников школ Биробиджана начали эвакуировать после сообщений о "минировании"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Учеников и сотрудников школ Биробиджана эвакуируют утром во вторник после полученных писем с угрозами о минировании, сообщает администрация города на своей странице в соцсети.

"В Биробиджане приступили к эвакуации детей из школ из-за поступившей на электронные почты информации о минировании здания", - говорится в сообщении.

Экстренным службам предстоит провести проверку во всех зданиях школ.

"Образовательный процесс во всех школах города приостановлен, учащихся отпустили домой", - сказал первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев, чьи слова приводятся в сообщении

Он добавил, что образовательный процесс не возобновится, пока здания не будут проверены и руководители школ не получат на руки необходимые документы.

Это уже вторая массовая эвакуация в школах Биробиджана с начала 2022 года. Предыдущая была 18 января, тогда угрозы оказались ложными.

Биробиджан

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе свыше 120 тысяч военных

Путин заявил, что Украина сосредоточила в Донбассе свыше 120 тысяч военных

Путин заявил, что утверждение об агрессивном поведении РФ противоречит здравому смыслу

Путин заявил о готовности России предоставить убежище Порошенко

Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле

Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле

FESCO отметила рост контейнерного рынка России на 12,5% за 2021 год

Что произошло за день: понедельник, 7 февраля

Мосгорсуд признал законным арест предправления банка БКФ Миримской

Постпред России в ООН Василий Небензя заразился коронавирусом

Марии Алехиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики

Марии Алехиной грозит 15 суток за пропаганду нацистской символики

На тюменском месторождении "Роснефти" погиб человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });