Учеников школ Биробиджана начали эвакуировать после сообщений о "минировании"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Учеников и сотрудников школ Биробиджана эвакуируют утром во вторник после полученных писем с угрозами о минировании, сообщает администрация города на своей странице в соцсети.

"В Биробиджане приступили к эвакуации детей из школ из-за поступившей на электронные почты информации о минировании здания", - говорится в сообщении.

Экстренным службам предстоит провести проверку во всех зданиях школ.

"Образовательный процесс во всех школах города приостановлен, учащихся отпустили домой", - сказал первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев, чьи слова приводятся в сообщении

Он добавил, что образовательный процесс не возобновится, пока здания не будут проверены и руководители школ не получат на руки необходимые документы.

Это уже вторая массовая эвакуация в школах Биробиджана с начала 2022 года. Предыдущая была 18 января, тогда угрозы оказались ложными.