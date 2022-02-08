В Саратове школьников распустили по домам из-за очередных угроз о минировании

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Саратове школьников во вторник освободили от занятий из-за очередной рассылки анонимных угроз о минировании школьных зданий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, звонки и электронные письма о готовящемся теракте поступили во все школы. Везде провели эвакуацию и начали проверять здания.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что во вторник учеба была прервана и экстренные службы начали обследовать школы.

В январе в Саратове школы эвакуировали и проверяли три раза. Бомб нигде не нашли.