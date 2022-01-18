Школы Биробиджана начали эвакуацию учеников после сообщений о минировании

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании поступили в образовательные учреждения столицы Еврейской автономной области Биробиджана, учеников эвакуируют, сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в социальной сети.

"В Биробиджане приступили к эвакуации детей из школ из-за поступившей на электронные почты информации о минировании здания. Службы экстренного реагирования выдвинулись на место", - сказал первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев, чьи слова приводятся в сообщении.