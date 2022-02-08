Вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале во вторник.

"Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", - написал Володин.

Он также отметил, что осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить.

Володин выступил за максимальное жесткое наказание для педофилов даже за совершенное впервые преступление.

Он выразил недоумение в связи с тем, что "на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима", в то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до 10 лет.

"Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам", - написал Володин.

Спикер сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в конце января.