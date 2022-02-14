Отчима арестовали за домогательства после жалобы девочки депутату Госдумы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Жителю Псковской области предъявили обвинение по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2020-2022 годах обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, которой на момент начала преступлений было десять лет. По ходатайству следователя суд заключил отчима под стражу, на допросе он полностью признал вину.

Об инциденте стало известно после того, как потерпевшая обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Козловскому, написав ему в личные сообщения.

"Ранним утром 10 февраля мне в личные сообщения написал ребенок. Маленькая девочка, столкнувшаяся с недетской проблемой, попросила помощи и совета. Шестиклассница из Псковской области рассказала о домогательствах со стороны отчима. По словам девочки, на протяжении последних лет мужчина проявлял к ней "интерес", - написал парламентарий во "ВКонтакте".

Эту информацию передали в правоохранительные органы. Специалисты в присутствии психолога и матери допросили школьницу, и вечером того же дня мужчина был задержан.

"Сейчас самое главное - нам (надо) обеспечить физическую и психологическую безопасность ребенка. Вопрос защиты детей от насилия - непростой. Сейчас ему как никогда ранее уделяется огромное внимание, поскольку участились случаи выявления преступлений против половой неприкосновенности детей", - отметил Козловский.

Он напомнил, что в январе Госдума приняла закон, усиливающий ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Теперь педофилам грозит пожизненное лишение свободы. На днях в Госдуме поддержали предложение "Единой России" о пожизненном административном надзоре за педофилами.