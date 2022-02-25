Роскомнадзор начнет с 25 февраля ограничивать доступ к Facebook

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с 25 февраля начнет частично ограничивать доступ к соцсети Facebook по решению Генпрокуратуры России. РКН сообщил, что это связано с цензурой соцсети в отношении российских СМИ.

Ранее в этот день привлечь компанию к ответственности призвал Союз журналистов России. О применении цензуры соцсетью СЖР напомнил, ссылаясь на данные РКН.

В пресс-релизе Роскомнадзора говорится, что 24 февраля Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

"Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"", - напомнили в РКН.

На требования снять ограничения Meta не ответила.

Поэтому 25 февраля Генпрокуратура по согласованию с МИД решила признать Facebook причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

В чем конкретно заключается частичное ограничение доступа, в РКН не уточнили.

Ограничения на страницу телеканала "Звезда" были наложены 24 февраля сроком на 90 дней: выдачу постов канала понизили в ленте и ограничили в возможности зарабатывать на рекламе. В Facebook это объяснили появлением фейков на этой странице. Соцсеть сочла фейками сообщения Министерства обороны России о подавлении средств противовоздушной обороны ВС Украины и про военных погранслужбы Украины, не оказывающих сопротивления российским подразделениям, сообщал телеканал.

РКН ранее применял ограничительные меры к сервису микроблогов Twitter. Ведомство с марта 2021 года замедляло скорость работы сайта на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров и грозило компании внесудебной блокировой за отказ удалять призывы к детям участвовать в несогласованных акциях.