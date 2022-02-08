Поиск
Биатлон11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:30Женщины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:55Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 260 099+2 239 099

Суд 15 февраля приступит к рассмотрению нового уголовного дела против Навального

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 15 февраля проведет предварительное заседание по новому делу против оппозиционера Алексея Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.

"Судебное заседание назначено на 15 февраля в 10:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

По данным суда, Навальному вменяется мошенничество (159 УК РФ) и неуважение к суду (297 УК РФ).

Дело о мошенничестве

29 декабря 2020 года в Следственном комитете сообщили о возбуждении против оппозиционера дела о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистским и запрещен).

По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых ФБК, с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело о неуважении к суду

О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду стало известно в конце мая прошлого года. Навальный обвиняется в оскорблении мировой судьи участка №321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Эти уголовные дела были объединены в одно производство.

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров.

Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Отряд кораблей РФ начал переход из Средиземного в Черное море для учений

Отряд кораблей РФ начал переход из Средиземного в Черное море для учений
Нападения в школах и вузах

ФСБ предотвратила ряд терактов в образовательных учреждениях в РФ

Дума, МВД и Минюст обсуждают уголовную ответственность за повторную езду без прав

СВР сообщила о планах США использовать экстремистов в Сирии против военных РФ

СВР сообщила о планах США использовать экстремистов в Сирии против военных РФ
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что новые мутации COVID-19 будут преодолевать иммунитет

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 20 185 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 20 185 пациентов с коронавирусом

В РФ предложили новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

Пандемия коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал новую волну COVID-19 весной

Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал новую волну COVID-19 весной

В РФ с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

В РФ с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2022г до 5,9%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });