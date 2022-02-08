Суд 15 февраля приступит к рассмотрению нового уголовного дела против Навального

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 15 февраля проведет предварительное заседание по новому делу против оппозиционера Алексея Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду.

"Судебное заседание назначено на 15 февраля в 10:00", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

По данным суда, Навальному вменяется мошенничество (159 УК РФ) и неуважение к суду (297 УК РФ).

Дело о мошенничестве

29 декабря 2020 года в Следственном комитете сообщили о возбуждении против оппозиционера дела о мошенничестве по факту траты им на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистским и запрещен).

По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых ФБК, с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели - приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело о неуважении к суду

О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду стало известно в конце мая прошлого года. Навальный обвиняется в оскорблении мировой судьи участка №321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Эти уголовные дела были объединены в одно производство.

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров.