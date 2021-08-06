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Минюст внес в реестр запрещенных организаций структуры, связанные с Навальным

Минюст внес в реестр запрещенных организаций структуры, связанные с Навальным
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр запрещенных в России организаций основанные Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального", которые ранее были признаны экстремистскими и запрещены по решению суда. ФБК и ФЗПГ также были признаны иностранными агентами.

Список на сайте министерства обновился 6 августа.

9 июня Мосгорсуд по иску городской прокуратуры признал экстремистскими и запретил ФБК и ФЗПГ, а также штабы сторонников Навального в регионах, которые в рамках этого процесса рассматривались как единая организация.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Мосгорсуда, отклонив апелляцию структур Навального.

По мнению прокуроров, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". "Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Роскомнадзор с 26 июля блокирует сайты этих организаций по требованию Генпрокуратуры.

ФБК - основанный Навальным в 2011 году фонд, некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями. Летом 2020 года - после того, как ФБК был объявлен российскими властями иноагентом - Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование - ФЗПГ.

Минюст Алексей Навальный ФБК Мосгорсуд Московская прокуратура ФЗПГ

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