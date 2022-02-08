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Песков прокомментировал выражение Путина "терпи, моя красавица"

Президент не слушает группу "Красная плесень", заверил его пресс-секретарь

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова Владимира Путина на пресс-конференции 7 февраля.

После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на совместной пресс-конференции Путин, комментируя необходимость для Киева выполнять Минские соглашения, отметил: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

На следующий день Пескова спросили, что именно имел в виду президент. По словам журналиста, "некоторые усмотрели здесь не очень хороший намек с сексуальным подтекстом".

"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять, - ответил Песков. - Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык".

У пресс-секретаря президента также спросили, не слушал ли Путин группу "Красная плесень", так как "некоторые СМИ написали, что своим выражением он процитировал строчку из не очень красивой песни этой группы".

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа - я, честно говоря, тоже не знаком - позаимствовала это из русского фольклора", - ответил Песков.

На прошедшей пресс-конференции российский президент заявил, что не видит альтернативы Минским договоренностям.

"Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Надо исполнять. По-другому не получится", - сказал Путин.

Президенты также затронули тему стягивания войск к российско-украинской границе. Макрон сказал, что у границ Украины "сосредоточено 125 тысяч российских военных". "А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тысяч человек на Донбассе там сосредоточены", - сказал Путин.

Украина Владимир Путин Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Минские соглашения Франция

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