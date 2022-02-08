Макрон назвал Минские соглашения единственным путем к миру

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины и прийти к устойчивому миру. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру", - сказал Макрон.

По его словам, эти договоренности действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности страны, и все стороны должны выполнять взятые на себя обязательства.

Днем ранее после переговоров с Макроном президент Владимир Путин заявил в Москве, что альтернативы Минским соглашениям нет. Он также отметил периодические заявления о неготовности их соблюдать, и напомнил, что Зеленский недавно сказал, что ему не нравится ни один пункт в этих договоренностях. ""Нравится, не нравится терпи, моя красавица". Надо исполнять. По-другому не получится", - сказал Путин.

8 февраля Макрон также заверил, что Франция и Германия продолжат играть роль посредников в урегулировании в Донбассе. По его словам, 10 февраля в Берлине пройдет ближайшая встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, России) состоится на уровне политических советников.