Зеленский ответил на заявление Путина о "терпеливой красавице"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Украина своей терпеливой реакцией на действия РФ демонстрирует мудрость, сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова, сказанные российским лидером Владимиром Путиным в понедельник относительно выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Относительно Минских соглашений... (высказывание - ИФ) "нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу "моя", мне кажется, это уже перебор небольшой", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник в Киеве.

"А относительно "терпи, моя красавица", я в целом считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение отвечает на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", - добавил президент Украины.

Накануне Путин заявил на пресс-конференции по завершении переговоров с Макроном, что альтернативы Минским соглашениям по урегулированию на юго-востоке Украины нет, и их надо исполнять Киеву, нравятся они ему или нет. "Что касается Минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет. В Киеве то говорят, что будут соблюдать (Минские соглашения - ИФ), то говорят, что это разрушит страну, и президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится - не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - сказал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник объяснил вышеупомянутую реплику главы государства.

В ходе общения с журналистами один из них заявил Пескову, "некоторые усмотрели здесь (в высказывании Путина - ИФ) не очень хороший намек с сексуальным подтекстом".

"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", - пояснил Песков. "Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык", - заметил он.

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, не знаком ли Путин с творчеством группы "Красная плесень", так как "некоторые СМИ написали, что своим выражением он процитировал строчку из не очень красивой песни этой группы". "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа - я, честно говоря, тоже не знаком - позаимствовала это из русского фольклора", - ответил Песков.