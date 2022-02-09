Зеленский заявил, что партнерство Украины и Франции очень важно

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины и Франции общее видение актуальных угроз и вызовов, стоящих перед Европой и миром в целом, и позитивно оценил визит своего французского коллеги Эммануэля Макрона.

"Во время нашей встречи с французским коллегой наибольшее внимание было уделено вопросу безопасности Украины, Европы и мира. Хочу констатировать, что у нас есть общее видение актуальных угроз и вызовов. Поэтому партнерство Украины и Франции в этой сфере сегодня очень важно", - написал Зеленский в своем телеграм-канале во вторник вечером.

Он отметил, что своим визитом в Украину Макрон выразил поддержку стране со стороны Франции. Макрон заверил, что Франция готова и дальше содействовать деэскалации и достижению мира, в частности, в рамках встреч "Нормандской четверки", сообщил Зеленский.

Глава украинского государства ожидает, что предстоящие в Берлине переговоры на уровне политических советников лидеров стран Нормандского формата откроют путь к проведению саммита "Нормандии" на самом высоком уровне.

Также Зеленский отметил, что Украина высоко ценит поддержку по безопасности и помощь Франции в обеспечении устойчивости экономики, отметив, что "эти средства (1,2 млрд евро - ИФ) будут предоставляться дополнительно к уже выделенной Евросоюзом макрофинансовой поддержке на ту же сумму, и будут направляться на конкретные проекты развития".

"Такой уровень международной поддержки в очередной раз демонстрирует единство наших ключевых союзников по оценке вызовов безопасности, стоящих перед нашим государством, а также доверие к Украине, ее руководству и украинскому народу", - подытожил президент.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Макрона прошла во вторник, 8 февраля, в Мариинском дворце в Киеве.