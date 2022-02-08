COVID-сертификаты по тесту на антитела будут действовать полгода

При наличии положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать год

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Срок действия сертификатов о наличии антител к коронавирусу составит шесть месяцев со дня получения результатов теста, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава РФ.

"Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен", - говорится в сообщении Минздрава.

При наличии положительных результатов ПЦР-теста, который подтверждают результаты теста на антитела, может быть оформлен сертификат сроком на 1 год с момента получения результатов ПЦР, добавили в министерстве. Отмечается, что результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг.

Ранее во вторник Минздрав РФ внес в форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и перенесенном заболевании возможность его получения при наличии положительного результата теста на антитела к COVID-19. Изменение вступит в силу с 21 февраля.