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В России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител

В России с 21 февраля начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Выдача сертификатов по положительному результату теста на антитела к COVID-19, полученные в результате вакцинации против коронавируса или перенесенного заболевания, начнется с 21 февраля, следует из приказа Минздрава РФ.

Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вносит в форму электронного сертификата возможность его получения при наличии положительного результата теста на антитела к коронавирусу. Изменения вступают в силу с 21 февраля.

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Сертификат формируется на Едином портале госуслуг по заявлению гражданина при наличии в государственной информационной системе данных о положительных результатах его теста на антитела не позднее трех календарных дней с момента подачи такого заявления. Как и в случаях вакцинации или перенесенного заболевания, документ будет доступен на русском и английском языках.

При этом в сертификат вносятся данные о дате проведенного исследования, тест-системе и медицинской организации, в которой оно проводилось, а также номер записи о пациенте с антителами на Едином портале госуслуг.

В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты переболевшего коронавирусом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года. "Если говорить о сроках, мы предполагаем, что изменения в постановления правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля", - сказала Голикова журналистам.

1 февраля в пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сообщили, что соответствующий сервис будет запущен на Едином портале госуслуг только после разработки необходимых документов профильными регуляторами.

Хроника коронавируса. Февраль.

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