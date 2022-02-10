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COVID-сертификат можно будет получить по результату экспресс-теста, взятого медиком

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом можно будет получить в том числе по положительным результатам экспресс-теста, взятого медицинским работником, сообщил в четверг помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

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"Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов "Интерфаксу".

С 6 февраля заболевание COVID-19 может быть подтверждено любым из зарегистрированных в РФ методов, определяющих его антиген или генетический материал, в том числе с помощью экспресс-теста без подтверждения ПЦР-тестом. Соответствующие изменения в порядок подтверждения диагноза были внесены постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Минздрав РФ

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