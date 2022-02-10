COVID-сертификат можно будет получить по результату экспресс-теста, взятого медиком

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом можно будет получить в том числе по положительным результатам экспресс-теста, взятого медицинским работником, сообщил в четверг помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов "Интерфаксу".

С 6 февраля заболевание COVID-19 может быть подтверждено любым из зарегистрированных в РФ методов, определяющих его антиген или генетический материал, в том числе с помощью экспресс-теста без подтверждения ПЦР-тестом. Соответствующие изменения в порядок подтверждения диагноза были внесены постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.