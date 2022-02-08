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Макрон предложил обсудить, как снять разночтения в Минских соглашениях

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что предложил президентам Украины и России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому обсудить в рамках Трехсторонней контактной группы возможные прояснения в Минские соглашения так, чтобы снять возможные разночтения.

Он заверил, что четко и однозначно предложил это обоим президентам.

"Нам надо, чтобы сугубо на базе Минских соглашений и с соблюдением всех процедур (мы, конечно, детали не обсуждали сегодня, все детали мы только частично обсуждали с президентом Путиным, сегодня еще будем обсуждать), после обсуждения этих вопросов на ТКГ, возможно, мы сможем вернуться и способствовать тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году, могли быть выполнены, чтобы прояснения были внесены в ближайшие недели, чтобы они могли снять разночтения и, главное, способствовали возобновлению взаимного доверия, возвращению атмосферы покоя и спаду эскалации", - сказал Макрон в Киеве после встречи с Зеленским.

Президент Франции считает Минские соглашения единственным путем к мирному урегулированию в Донбассе.

Днем ранее Путин сказал, что этим договоренностям нет альтернативы, и напомнил о заявлениях представителей Киева о невозможности их исполнения.

В конце января 2022 года после встречи политсоветников лидеров стран "нормандского формата" участвовавший в переговорах замглавы администрации президента Путина Дмитрий Козак сказал, что у сторон остаются разногласия по минским соглашениям.

Эммануэль Макрон Франция Владимир Путин Кремль Украина Владимир Зеленский Дмитрий Козак

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