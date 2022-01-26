Козак заявил о сохранении разногласий между странами "нормандского формата"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Разговор политсоветников лидеров стран "нормандского формата" был непростым, у участников сохраняются разногласия, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией "минских соглашений", - сказал Козак на пресс-конференции по итогам встречи политсоветников в Париже.

По его словам, у сторон сохраняются разногласия.

Он отметил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, "с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены".

"Если обсуждать предусловия, то украинский президент и НАТО должны отменить девять масштабных маневров военных с привлечением десятков тысяч военнослужащих США и других союзников по НАТО. Мы тоже этот вопрос не ставим, но обозначаем, что если хотите таким образом обсуждать, то необходимо деэскалировать ситуацию, отменить закон Украины, разрешающий проводить эти масштабные учения. Пока мы рассматриваемся с НАТО как противники - это недопустимо. У наших границ проводятся масштабные маневры стран, которые никакого отношения к безопасности Украины не имеют. Мы не можем на это смотреть сквозь пальцы", - сказал Козак.

При этом он пояснил, что вопрос со снятием напряженности вокруг украинской границы не связан с урегулированием внутриукраинского конфликта.

"В нормандском формате этот вопрос не обсуждался. Мы разъяснили коллегам, что урегулирование конфликта на востоке Украины и снятие напряженности вокруг Украины, связанное с продвижением Северо-Атлантического союза на восток, - это не связанные вопросы. И та напряженность, которая наблюдается на границах вокруг Украины и деэскалация, которая на линии соприкосновения сегодня с конца декабря, - это разные вопросы, и мы эти вопросы не обсуждали", - добавил замглавы администрации президента РФ.

Козак заявил, что Киев оставляет без реакции все предложения самопровозглашенных ДНР и ЛНР по гуманитарным вопросам.

"Но, к сожалению, мы и по этому вопросу не договорились, для этого тоже попросили двухнедельную паузу", - сказал российский представитель.

Он подчеркнул, что необходима реакция на многочисленные письменные предложения республик.

"Договорились, что независимо от разночтений по "минским соглашениям", которые есть между Украиной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно", - добавил Козак.

Он также заявил, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" возможен лишь после согласования условий особого статуса Донбасса.

"Этот саммит должен состояться после того, как будут согласованы все правовые аспекты особого статуса (Донбасса - ИФ) в постконфликтной Украине, после того, как будет определен постконфликтный статус, следующая встреча (политсоветников лидеров стран "нормандского формата" - ИФ) должна состояться для обсуждения вопросов организации выборов в органы местного самоуправления в Донбассе в соответствии с тем статусом, который будет предварительно согласован в контактной группе", - сказал Козак.

По его мнению, все стороны должны руководствоваться "минскими соглашениями", и тогда не будет необходимости поддержки Донбасса и Украины вооружениями или финансами.

"После заключения Минских соглашений, дискуссия, кто кого поддерживает, лишена всякого смысла. Она только усугубляет ситуацию и заводит в тупик переговорный процесс", - подчеркнул российский представитель.

По словам Козака, он не знает, чем руководствовался секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, предлагая поставлять самопровозглашенным ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений.

"У нас много различных инициатив по этому вопросу, да и очень много их удалось купировать, но вот то, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Турчак, с нами он не советовался", - сказал Козак журналистам по итогам встречи политсоветников.

Переговоры по урегулированию в Донбассе в "нормандском формате" ведут Франция, Германия, Украина и Россия.