В Минобороны РФ рассказали о разработке для ВКС нового аэродромного заправщика самолетов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Новый аэродромный автотопливозаправщик, который позволит заправлять несколько самолетов сразу, разрабатывают для Воздушно-космических сил России, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В интересах ВКС завершается разработка аэродромного автотопливозаправщика АТЗ-20-6560, в котором применены современные отечественные технологии, позволяющие одновременно заправлять несколько воздушных судов в автоматизированном режиме", - сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что новая машина позволяет вдвое сократить время заправки и повысить автономность работы. В ведомстве добавили, что опытный образец заправщика был проверен в ходе учений в 2021 году.

Кроме того, заправщик оборудован шасси повышенной проходимости, поэтому может эксплуатироваться в условиях полного бездорожья.