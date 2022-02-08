Bellingcat грозит штраф до 500 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении расследовательской группы Bellingcat (признана в РФ СМИ-иноагентом), сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Роскомнадзор возбудил административное дело на Фонд Беллингкет (Stichting Bellingcat) за отсутствие маркировки иностранного агента. Санкция - штраф 500 тыс. рублей", - написал Чиков в своем телеграм-канале.

По его словам, в отношении Bellingcat составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента).

Министерство юстиции РФ 8 октября 2021 года включило Stichting Bellingcat в реестр СМИ - иностранных агентов. Bellingcat обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором просит признать это решение незаконным и обязать Минюст исключить группу из перечня. Судебное заседание пройдет 8 февраля.

Как отмечается на сайте организации, Bellingcat - это независимая международная команда расследователей и гражданских журналистов, которые используют открытые источники и социальные сети для расследований на различные темы.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что признанные в России СМИ-иноагентами The Insider и "Проект" связаны с изданием Bellingcat, в котором работают бывшие сотрудники спецслужб.

"Что касается организации Bellingcat, она нужна для другого, она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц, при этом (организация - ИФ) использует нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, и она имеет свои цели", - сказал Нарышкин в начале августа 2021 года в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Группа Bellingcat занималась расследованиями крушения малайзийского Boeing под Донецком, отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, деятельностью частных военных компаний.