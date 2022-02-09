Полиция в Татарстане возбудила против Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Набережных Челнах завели административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна).

"Сотрудники полиции в Набережных Челнах по заявлению активного гражданина возбудили административное производство по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета) в отношении моего подзащитного Алишера", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Жорин в среду.

Он отметил, что дело было возбуждено после проведения ботанической экспертизы татуировок артиста. Экспертиза пришла к выводу, что на теле Моргенштерна есть татуировка, которая видна в трех его музыкальных видеоклипах "Новая волна", "El problema" и "Yung Hefner". Она "до степени смешения" похожа на "растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые".

Адвокат сообщил, что защита намерена в ближайшее время обжаловать постановление.

Как сообщалось, 3 июня Зюзинский суд Москвы назначил рэперу Моргенштерну административный штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его песнях. Его защита настаивала на невиновности артиста.

Весной 2021 года общественная организация "Лига безопасного интернета" обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении певца на предмет возможной пропаганды наркотиков. После этого Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело в отношении Моргенштерна.

Претензии полиции к артисту связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". Изначально Моргенштерн был привлечен как физическое лицо, однако впоследствии протокол по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета) был составлен на него как на индивидуального предпринимателя.

Вину он не признал.