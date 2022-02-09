Суд в Татарстане вернул в полицию дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Набережночелнинский городской суд Татарстана решил вернуть в полицию материалы административного дела, возбужденного против рэпера Алишера Моргенштерна по обвинению в пропаганде наркотиков, говорится в определении суда, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Процессуальный документ (административный протокол - ИФ) составлен в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности. Материалы дела не содержат сведений об извещении Моргенштерна А.Т. о дате и времени составления протокола об административном правонарушении, отсутствует отметка о его вручении либо об отказе в получении копии протокола", - говорится в документе.

"При таких обстоятельствах дело об административном правонарушении подлежит возврату в отдел полиции", - решил суд.

Ранее сообщалось со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы артиста, что дело на Моргенштерна возбуждено по ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств).

По информации адвоката, полицейские в Набережных Челнах возбудили это дело, исследовав татуировки на теле рэпера. "Желание во что бы то ни стало привлечь Моргенштерна к ответственности сподвигло данного креативного сотрудника (полиции - ИФ) назначить ботаническую экспертизу татуировок на его (Моргенштерна - ИФ) теле", - говорил Жорин.

По его словам, эксперты после долгого обсуждения выдали заключение, что на теле артиста есть татуировка с изображением растения, похожего на коноплю.

"Получается, раз на теле есть рисунок, который сходен с неким растением, то, по мнению полицейского, это означает, что все, что поет и говорит артист, - это пропаганда наркотиков. Сделав такой вывод, сотрудник полиции вынес постановление и направил его в суд. Но мы считаем данный документ абсурдом и будем его обжаловать", - заявил адвокат агентству.

Артист покинул Россию в конце 2021 года после высказывания главы СКР Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".