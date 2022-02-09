Эрмитаж закрыл Зимний дворец Петра I из-за коронавируса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж в Петербурге изменил режим работы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщается в телеграм-канале музея в среду.

Так, со вторника для посетителей закрыли доступ в Зимний дворец Петра I, расположенный на набережной Невы у Зимней канавки.

С 15 февраля Главный музейный комплекс и Главный штаб будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00, по субботам - до 20:00. Последний сеанс начинается за два часа до закрытия, билетные кассы закрываются за час до закрытия музея.

Также сохранятся дополнительные вечерние сеансы посещения выставки "Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения" по отдельному билету.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса государственный музей-заповедник "Петергоф" закрыл до 13 февраля доступ во все свои музеи, кроме Большого петергофского дворца.