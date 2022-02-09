Директор Исторического музея: 150 лет – не возраст для музея

Алексей Левыкин рассказал о подготовке к реставрации главного здания музея и о нехватке фондохранилищ и выставочных площадей.

Алексей Левыкин Фото: Пресс-служба

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году исполняется 150 лет со дня основания крупнейшего национального исторического музея в России - Государственного исторического музея. Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего года. Накануне дня рождения музея директор ГИМ Алексей Левыкин в интервью корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой рассказал о выставочных планах, запуске студии онлайн-вещания, реставрации главного здания, а также о катастрофической нехватке выставочных площадей и готовности открывать новые филиалы в России.

- Этот год для Государственного исторического музея стал юбилейным, ГИМ исполняется 150 лет. Алексей Константинович, какие основные события запланированы в честь празднования юбилея?

- Юбилей мы будем праздновать весь год. Основные торжества с февраля было решено перенести на май и вторую половину года – очень хочется, отпраздновать наш день рождения с посетителями, коллегами, партнерами музея. Сейчас ситуация с коронавирусом вынуждает нас скорректировать планы и немного сместить даты праздничных мероприятий. Тем не менее, программу для посетителей мы подготовили и на 9 февраля, а уже 16 февраля откроется первая выставка юбилейного года – подарок Гохрана России Историческому музею и всем нам.

- Какие выставки ждут посетителей Исторического музея в этом году? Какая, по вашему мнению, самая значимая? Есть ли проекты, от которых пришлось отказаться или отложить из-за продолжающейся пандемии?

- Каждый выставочный проект для нас важен и значим, иначе бы мы не работали над ним. Как я уже сказал, в середине февраля вместе с Гохраном России мы откроем экспозицию, где будут представлены лучшие работы российских ювелиров, мастеров декоративно-прикладного искусства, оружейников – как произведения признанных мастеров, так и современные работы. Часть предметов имеет особый статус и находится в хранилищах Гохрана, поэтому у всех, кто придет на выставку будет уникальный шанс увидеть ценности поистине государственного уровня. Помимо традиционных экскурсий, к выставке ведущими экспертами Гохрана подготовлена большая просветительская программа.

С 1 марта в залах экспозиции Исторического музея мы представим около 200 знаковых предметов, пополнивших коллекцию музея за последние 20 лет. Большая часть из них будет показана впервые. В Парадных сенях, будет представлен XX век – наиболее яркие комплексы предметов, охватывающих довоенный и послевоенный период. Мы впервые покажем и один из крупнейших кладов восточноевропейских выемчатых эмалей III века, который в результате проведенных оперативных действий был передан в ГИМ Управлением ФСБ по Брянской области. Поэтому, даже у тех, кто уже был в Историческом музее, есть повод посетить его снова, чтобы увидеть самые яркие находки археологических экспедиций, дивной красоты Рафаэлевский сервиз, выполненный по заказу Александра II, редкие иконы или работы Ильи Репина, пополнившие коллекцию музея.

В мае мы откроем выставку, посвященную еще одному большому юбилею – 350-летию Петра Великого, выдающегося царя-реформатора. Выставка расскажет о двух важнейших поездках русского монарха в европейские страны – о Великом посольстве 1697–1698 годов и Втором путешествии 1716–1717 годов. Оба эти события оказали влияние на ход реформ и преобразований в России, но, конечно, сыграли немалую роль в укреплении роли России как ведущего участника системы международных отношений. Ведь во вторую поездку Петр отправился уже не инкогнито, а как герой Полтавы, победитель шведов в Северной войне.

И конечно, яркими событиями юбилейного года станут открытия двух международных проектов - выставок "Сокровища музеев Генуи" и "Война и мир в Античной Греции" из собрания Музеев Берлина. Несмотря на пандемию, наша работа над этими проектами в активной фазе и отрадно, что именно мы удостоены чести представить москвичам и гостям города потрясающие коллекции мирового искусства из Италии и Германии.

- Музей широко представлен в онлайн-формате. Есть ли желание продолжить эту работу?

- Разумеется, развитие онлайн ресурсов музея уже больше 10 лет является неотъемлемой частью нашей работы. В прошлом году мы запустили интернет-магазин, буквально на днях – новую версию сайта, и сейчас при поддержке наших партнеров мы запускаем студию онлайн-вещания. Так что спектр проектов, которые мы делаем на наших интернет-ресурсах, будет существенно расширен. Музей представлен на всех ведущих онлайн-платформах, имеет собственный Медиапортал, который я бы рекомендовал всем, кто интересуется историей и культурой нашей страны.

- Музей к 2025 году планировал оцифровать 5 млн экспонатов и опубликовать их в открытом доступе. Как сейчас продвигается эта работа, сколько экспонатов уже оцифровано? Планирует ли музей создавать отдельную онлайн-платформу для всех экспонатов?

- Эта платформа уже существует – наша онлайн-коллекция, которая размещена на сайте музея, сейчас там представлена информация о 1,6 миллионов предметов и этот ресурс регулярно пополняется. Оцифровка собрания – это колоссальная работа, требующая, в том числе и финансовых ресурсов, но к 2025 году мы завершим эту работу. Кроме того, мы делаем и спецпроекты. Так, в 2020 году запустили онлайн-ресурс, посвященный некогда главному музею СССР - Музею В.И. Ленина и постепенно публикуем это совершенно уникальное собрание. Для кого-то этот ресурс – ценный источник информации, для кого-то - повод вспомнить события нашей общей истории или впервые к ним обратиться. Мы не даем оценок действий тех или иных государственных деятелей, наша задача показать то, что мы храним – мемориальные предметы, документы, изучив которые каждый сможет сделать свой вывод.

Помимо онлайна, не будем забывать и о традиционных формах публикаций музейных коллекций. Ежегодно Исторический музей выпускает более 20 разнообразных научных и научно-популярных изданий, активно публикует свои коллекции.

- Вы неоднократно подчеркивали необходимость расширения экспозиционных пространств и выставочных площадок. Какая работа ведется в данном направлении сейчас? Может у музея в ближайшем будущем появиться новая площадка? Как проходит строительство филиала музея около Новодевичьего монастыря?

- Разумеется, необходимость в фондовых и экспозиционных пространствах у крупнейшего музея страны стоит крайне остро. Мы не можем позволить себе отступления в правилах хранения фондов, но и ресурсы музея по надлежащему размещению коллекций давно иссякли. Напомню, что мы лишились в свое время нескольких филиалов, поэтому ситуация с достойным размещением коллекций требует решения. Ведь речь идет о национальных сокровищах нашей страны. Отчасти, ситуацию улучшит предоставление площадей в депозитарии в Новой Москве, но выделение 10000 кв. м. для огромного собрания, к сожалению, не решение глобальной проблемы.

Что касается строительства филиала около Новодевичьего монастыря, то на него выделено финансирование, ведутся проектные работы. Открытие его планируется в 2024 году.

- Несколько лет назад объявлялись планы о строительстве в Новой Москве депозитария для музеев, в числе которых был и Исторический музей. На каком этапе сейчас строительство и когда может открыться депозитарий?

- Проект депозитария согласован со всеми музеями, чьи коллекции планируется там разместить. Московские власти, которые отвечают за строительство этого объекта планируют ввести его в эксплуатацию в 2023 году.

- Ранее вы говорили о том, что планируется провести ремонтно-реставрационные работы Главного здания музея. Когда планируется к ним приступить? Что будет сделано во время работы?

- В настоящее время ведется проектирование, которое ответит на вопросы относительно порядка проведения работ, их очередности. Одна из основных проблем музея, которую необходимо будет решить в процессе ремонта – это замена инженерных систем, ремонт кровли и оконных проемов, реставрация росписи залов.

- Музей останется открыт для посетителей? Или рассматривается вариант, что на время все экспонаты переедут на другую площадку?

- Я очень благодарен Ольге Любимовой, министру культуры РФ, которая поддерживает нас в поиске достойной площадки для временного размещения экспозиции. В истории музея уже были десятилетия забвения и считаю, что руководство страны и столицы не может допустить повторного закрытия музея национальной истории России хотя бы на месяц, не говоря уже о более длительном периоде, который может потребоваться для проведения полномасштабной реставрации здания.

- В начале января началась реставрация скульптуры памятника Минину и Пожарскому в Москве. Как сейчас идет работа? Когда может завершиться реставрация скульптуры?

- Позади самый сложный момент – снятие фигур с постамента. Никогда ранее, даже при передвижке памятника от ГУМа к Покровскому собору в 1931 году, скульптурную группу с постамента не снимали. Так что это поистине историческое событие. Сейчас реставраторы проводят расчистку поверхности, удаляют проржавевший каркас, остатки формовочной массы. Все работы планируется закончить к ноябрю этого года.

- Во время подготовительных работ к реставрации памятника, была обнаружена часть первой каменной мостовой, которая относится к началу 19 века. Были ли еще какие-то интересные открытия во время проводимых работ?

- Летом мы продемонстрировали СМИ результаты археологических работ рядом с памятником. Впервые был обнажен фундамент монумента, и мы увидели фрагменты разрушенных зданий, предположительно привезенных с территории Московского Кремля, на которые и установили памятник в 1931 году. Для нас это стало открытием, притом некоторые архитектурные детали очень напоминают декор разрушенного Чудова монастыря. Какие еще секреты хранят бронзовые стражи Красной площади, вероятно, нам еще предстоит узнать в процессе реставрации.

- В 2020 году Исторический музей открыл филиал в Туле. Есть ли в планах продолжить открывать филиалы в других городах? Например, во Владивостоке или в Калининграде, которые достаточно отдалены от Москвы?

- Мы готовы к открытию филиалов там, где местные власти проявят столько же энергии и участия, как руководство Тульской области при создании нашего первого регионального филиала. У нас очень теплые отношения с Алексеем Дюминым и его командой, наши инициативы получают административную поддержку, и мы в свою очередь имеем возможность реализовать здесь прекрасные выставочные, образовательные проекты. Честно скажу, мы гордимся нашим тульским филиалом, уровень которого позволяет принимать даже международные выставки. Так, в апреле мы откроем в Туле большую выставку произведений Фаберже и придворных ювелиров. Это будет первый показ нашей ценнейшей коллекции за пределами Москвы.

Так что отвечая на ваш вопрос, повторюсь, что мы открыты к предложениям от глав российских регионов.

- Во времена пандемии достаточно сложно строить планы и прогнозы, но все же, какие выставочные проекты можно ждать в 2023 и 2024 годах?

- Выставочные планы в музеях формируются на несколько лет вперед, поэтому это вполне закономерный вопрос.

Во-первых, мы продолжим наш проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее" и планируем выставку из галереи Уффици. Мы видим, сколь высок интерес к выставкам из музеев Санкт-Петербурга. Выставка придворного костюма из Государственного Эрмитажа прошла с огромным успехом в прошлом году, а сейчас еще есть возможность увидеть изящнейшую серию "Смолянок" Дмитрия Левицкого из собрания Русского музея, эта выставка открыта до 14 февраля. Весной следующего года в Москву приедет выставка из Петергофа, главной летней императорской резиденции, а на 2024 год есть договоренность с Михаилом Борисовичем Пиотровским о показе масштабной выставки "Драгоценности! Блеск Русского двора", которая несколько лет назад произвела фурор в Амстердаме.

Так что 150 лет – не возраст для Исторического музея, он хранит память о прошлом, живет в настоящем, но всегда думает о будущем.