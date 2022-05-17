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В Петергофе с начала пандемии впервые откроют все музеи

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Государственный музей-заповедник "Петергоф" впервые с начала пандемии открывает все музеи для посетителей, сообщил журналистам врио генерального директора ГМЗ Роман Ковриков.

Пандемия коронавируса

По его словам, в этом сезоне музей "сделает ставку" на индивидуальных посетителей, для них специально открыли справочный колл-центр.

В Ораниенбауме откроется очередной кабинет в Китайском дворце, в июле откроется Катальная горка, продолжил Ковриков.

21 мая в Петергофе пройдет праздник фонтанов, работают все фонтаны, отметил топ-менеджер ГМЗ. Нынешний праздник посвящен 350-летию Петра Великого и Петровским ассамблеям.

На акции "Ночь музеев" будет работать Путевой дворец, можно будет также увидеть петровский огород.

"Будет много интересного, можно будет узнать про петровскую географию. Мало кто знает, как Петр путешествовал по России", - подчеркнул Ковриков.

Он сообщил, что для посетителей сохраняются все федеральные льготы, для пенсионеров введены бесплатные дни. Парки "Ораниенбаум" и "Александрия" последние два часа в день работают бесплатно. Введенная система абонементов позволит сэкономить до 50 процентов от цены входного билета.

Верхний парк "Петергофа" по-прежнему закрыт на реставрацию, он откроется в декабре 2023 года.

Петергоф Петр Первый Ораниенбаум Александрия
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