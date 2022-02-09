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Министр обороны Великобритании 11 февраля посетит Москву для встречи с Шойгу

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в пятницу посетит Москву, планируется его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили "Интерфаксу" в британском посольстве в Москве.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс в среду отправляется с двухдневным визитом в Москву, в ходе которого обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины.

"Лиз Трасс сегодня отправится в Москву с целью призвать Кремль к деэскалации и прекращению агрессии против Украины. В ходе двухдневной поездки глава МИД встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и даст ясно понять, что для России единственным дальнейшим путем вперед является прекращение агрессии и участие в конструктивных переговорах", - отмечается в пресс-релизе МИД Британии.

Великобритания Бен Уоллес

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