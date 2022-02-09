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Глава МИД Великобритании в среду направится в Москву

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в среду отправляется с двухдневным визитом в Москву, в ходе которого обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, сообщает британское внешнеполитическое ведомство.

"Лиз Трасс сегодня отправится в Москву с целью призвать Кремль к деэскалации и прекращению агрессии против Украины", - отмечается в пресс-релизе МИД Британии.

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"В ходе двухдневной поездки глава МИД встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и даст ясно понять, что для России единственным дальнейшим путем вперед является прекращение агрессии и участие в конструктивных переговорах", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Трасс призовет Россию соблюдать международные соглашения, в том числе Минские договоренности и Хельсинские соглашения 1975 года. Кроме того, она предупредит Москву о последствиях в случае нападения на Украину.

"Я отправляюсь в Москву, чтобы призвать Россию к поиску дипломатического решения и дать понять: еще одно российское вторжение в суверенное государство будет иметь серьезные последствия для всех, кто вовлечен (в это ситуацию - ИФ)", - приводятся в сообщении слова Трасс.

"У России есть здесь выбор. Мы решительно призываем их (Россию - ИФ) к взаимодействию, к деэскалации и выбору пути дипломатии", - отметила министр.

МИД Британии напоминает, что на прошлой неделе британские власти объявили о подготовке законодательства, которое позволит Лондону применять наиболее мощные санкции против РФ.

Ранее Трасс объявляла, что Лондон готовит законопроект, согласно которому у него будут полномочия на введение санкций в отношении тех, кто "поддерживает российские агрессивные действия против Украины или имеет важное значение для Кремля". Она подчеркивала, что в случае нападения РФ на Украину британские санкции в отношении Москвы будут направлены против лиц, связанных с российскими властями. По ее словам, это будет "самый жесткий санкционный режим против России", который когда-либо вводил Лондон. Она добавила, что меры "ударят по самым больным местам" российских стратегических интересов.

"Лицам внутри и вокруг Кремля негде будет скрыться (от санкций - ИФ)", - отмечала она.

Трасс добавила, что Великобритания к 10 февраля будет готова вводить соответствующий пакет санкций против России в случае шагов РФ по вторжению на Украину.

Лиз Трасс Великобритания МИД РФ Сергей Лавров Украина

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