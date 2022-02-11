Глава штаба обороны Великобритании встретится в Москве с начальником Генштаба ВС России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин встретится в Москве с российским коллегой генералом Валерием Герасимовым, сообщает The Times.

Издание пишет, что Радакин будет сопровождать главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в ходе его визита в Москву.

Отмечается, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес вылетит в пятницу в Москву с новым пакетом санкций в попытке убедить Кремль в необходимости деэскалации вокруг Украины.

Уоллес разъяснит, что "вторжение" на Украину обойдется России "большой ценой". Он намерен сообщить министру обороны РФ генералу Сергею Шойгу, что такой шаг будет "проигрышной ситуацией", пишет издание.

Ранее сообщалось, что министры обороны России и Великобритании проведут переговоры в Москве в пятницу.

"Визит министра обороны Великобритании в Москву планируется 11 февраля", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве Великобритании в РФ, отметив, что в ходе визита предполагается встреча с Шойгу.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского "вторжения".

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.