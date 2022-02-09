Петербуржцы за зиму 7,5 тыс. раз пожаловались на неубранные крыши

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти получили порядка 7,5 тысяч жалоб от жителей Петербурга на наледь и снежные шапки на крышах с начала снегопадов, сообщил начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалалов журналистам в среду.

"Всего за весь снежный период поступило порядка 7,5 тысяч таких обращений. За прошедшую неделю произошел рост из-за усиления осадков - порядка 2,5 тысяч обращений поступило на телефон 004", - сказал он.

Все эти адреса находятся на контроле администраций районов.

Заместитель главного государственного жилищного инспектора Петербурга Юрий Кузин со своей стороны сообщил, что в декабре инспекция проверила уборку 4100 многоквартирных домов, нарушения нашли в каждом четвертом. С 1 января проверили еще 5500 домов, нарушения были выявлены в 32% случав. По его мнению, это связано с тем, что в январе наледь образовывалась более интенсивно.

Совокупная сумма штрафов, наложенных на управляющие компании, ТСЖ и жилкомсервисы в связи с нарушениями, за зиму почти достигла 70 млн рублей.

Всего в городе свыше 13 тысяч кровель, подлежащих очистке. Как правило, кровельщики начинают с частичной очистки, которая экономит время и подразумевает сбивание с карнизов ледяных и снежных шапок, угрожающих жизни и здоровью жителей.

"Сейчас такая частичная очистка в целом по городу завершена. Дана была команда перейти к полной очистке кровель, тем более, сейчас погодные условия это делать позволяют", - сказал Джалалов.

По данным Смольного, ежедневно в Петербурге работают около 1000 кровельщиков, из них порядка 600 - штатных, в дни пиковой нагрузки сразу после снегопадов на крыши выходили до 1600 человек.

Как сообщалось, по данным властей, более 3 тысяч петербуржцев были вынуждены вызвать "Скорую помощь", получив травмы на гололеде или при падении наледи с крыш за месяц с середины декабря по середину января. В городе возбудили несколько уголовных дел о падении на людей льда и снега с крыш. Так, женщина получила травмы головы у дома на набережной реки Мойки и впала в кому, мужчина у дома на 3-й Советской улице получил травмы головы, перелом шейного и грудного отделов позвоночника.