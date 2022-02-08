В Петербурге выявили хищения денег при зимней уборке города

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Серия обысков проходит в предприятиях коммунального хозяйства в Петербурге во вторник, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мероприятия проводятся в рамках уголовных дел в жилкомсервисах, дорожных предприятиях, у их подрядчиков", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства уточнил, что обыски, предварительно, связаны с зимней уборкой города.

Эту информацию подтвердила пресс-служба прокуратуры Петербурга. "При координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денег организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи.

Проблемы с зимней уборкой Петербурга

Текущей зимой жители Петербурга неустанно жалуются на некачественную уборку улиц и крыш от снега и наледи. Как сообщалось, только с середины декабря по середину января около 3 тыс. человек попали в больницы, получив травмы на гололеде или при падении наледи с крыш.

В январе в ходе отчета перед Заксобранием вице-губернатор Анатолий Повелий сообщал, что недоволен качеством уборки города от снега, и признал, что это привело к травмам жителей. Он также отметил, что губернатор Александр Беглов воспринимает недочеты, связанные с уборкой снега, "как личное горе".

В комитете по благоустройству Петербурга со своей стороны жаловались, что на комплексную уборку дорог в городе не хватает средств.