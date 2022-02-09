Кровельщик упал с крыши дома в центре Петербурга

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Кровельщик упал во время уборки крыши дома в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города.

Информация о состоянии мужчины не уточняется.

Инцидент произошел на Литейном проспекте, 64. По данным карт, это пятиэтажный дом.

Надзорное ведомство организовало проверку.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что в Петербурге расследуют не менее 19 уголовных дел, связанных с хищениями (статья 159 УК РФ) при уборке крыш и улиц от снега и наледи. Подозреваемыми являются семь человек – учредители и руководители предприятий коммунального хозяйства и компаний-подрядчиков, с которыми были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий в Василеостровском и Адмиралтейском районах Петербурга.

Накануне в рамках расследования этих дел в городе прошли обыски в предприятиях коммунального хозяйства и подрядных организациях.