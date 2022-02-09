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Арестована замглавврача клиники в Петербурге, где после рентгена умерли семь пациентов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу до 26 марта Наталью Суровенко, обвиняемую по делу об оказании небезопасных услуг, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Согласно открытым источникам, Суровенко является заместителем главного врача Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 в Петербурге, где с декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семеро пациентов и пострадали еще 23.

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Как сообщалось, все пострадавшие проходили в учреждении процедуру рентгена желудка с применением бария. Следствие полагает, что при проведении обследования использовался промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. Возбуждено дело по ч.3 ст.109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Задержаны и заключены под стражу главный врач учреждения Евгений Попов и заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева. Старшей медсестре центра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также сообщалось о задержании еще одного заместителя главврача, информации о мере пресечения этому фигуранту пока нет.

Петербург

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