Число погибших после диагностики в петербургском медцентре возросло до семи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге скончались семь человек, проходивших диагностику желудка в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 с декабря 2021 года по январь 2022 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СКР по северной столице.

Ранее было известно о троих погибших, позже в Росздравнадзор обратились родственники еще троих умерших пациентов центра, которые проходили эту процедуру.

Сообщается также, что по делу об отравлении пациентов при рентгене желудка задержана заведующая отделом лучевой диагностики медцентра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.

Кроме того, установлена коммерческая структура, которая поставила в учреждение промышленный химический препарат, в результате применения которого могла наступить смерть потерпевших. Ее название не уточняется. Следователи провели выемку предметов и документов, важных для производства по делу, проводят допросы. Действиям руководства фирмы дадут юридическую оценку.

Как сообщалось, неделю назад в рамках дела, возбужденного по части 3 статьи 109, части 3 статьи 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту смерти пациентов петербургского медцентра, был задержан и заключен под стражу главный врач учреждения Евгений Попов.

По версии следствия, в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На прошлой неделе сообщалось, что после рентгена желудка с применением сульфата бария умерли трое пациентов, пострадали 23. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, следствие полагает, что главврач учреждения Попов утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив" контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который использовался при проведении процедур.

ООО "НеваРеактив" позиционирует себя как один из самых крупных в России поставщиков химической продукции и лабораторного оборудования. По данным на сайте компании, ее каталог включает около 60 тыс. наименований. Неделю назад в инстаграме компании опубликовали паспорт препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" с заключением о соответствии ГОСТу.