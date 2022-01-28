Власти Петербурга ищут, куда еще мог поступить смертоносный препарат с барием

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комитет по здравоохранению Петербурга проверяет медицинские организации, куда могло попасть вещество для диагностики, от которого умерли три пациента Городского консультативно-диагностического центра (КДЦ) №1, сообщил председатель комитета Дмитрий Лисовец. Его видеообращение распространил Смольный.

В СК ранее заявили, что вещество было контрафактным. Лисовец сказал, что следователи считают, что в КДЦ применяли препарат, не разрешенный для медицинского применения.

"Комитет по здравоохранению потребовал от всех медицинских организаций, в которых проводятся подобные исследования, не допускать использование веществ, не разрешенных к медицинскому применению", - заявил Лисовец.

"Мы установили всех пациентов, которым 24-25 января текущего года выполнялись рентгеноскопические исследования в клинико-диагностическом центре, и просим всех этих пациентов обратиться в центр для обследования", - добавил чиновник.

Также идет проверка закупок препарата и должностных инструкций сотрудников КДЦ.

26 января, сразу как в комитете узнали о четырех пациентах КДЦ, которые оказались в крайне тяжелом состоянии после рентгена желудочно-кишечного тракта, ведомство проинформировало об этом территориальное отделение Росздравнадзора и федеральный Минздрав.

В КДЦ запросили списки пациентов, которым в последние две недели делали такой рентген, этих людей обзвонили, чтобы выяснить, что с ними. Главам районных администраций и главврачам направили требование срочно прекратить применение указанной партии сернокислого бария, отметили в пресс-службе комитета.

В КДЦ отправили для консультаций врачей-токсикологов из федеральных и городских учреждений.

Ранее в пятницу в комитете по здравоохранению "Интерфаксу" сообщили, что КДЦ сам закупал барий для медицинских исследований.

В СК Петербурга рассказали, что барий был контрафактным, а не сертифицированным, и от него пострадали больше 20 человек. Трое погибли, еще трое попали в реанимацию. Главврач КДЦ задержан.