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В Минздраве РФ подтвердили госпитализацию Жириновского

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося на лечении в Центральной клинической больнице с коронавирусом, оценивается как стабильное, сообщает Минздрав РФ.

В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что В.Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон".

"Его состояние стабильное, Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу" о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких.

ЛДПР Владимир Жириновский

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