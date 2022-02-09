Что произошло за день: среда, 9 февраля

Госпитализация Жириновского с коронавирусом, дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков, восьмое место России в медальном зачете на Олимпиаде

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом. В Минздраве сообщили, что в больницу лидер ЛДПР попал еще 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное.

- В России за сутки в больницу попали 20 178 пациентов с коронавирусом. COVID-19 диагностировали еще у 183 103 человек. Замглавы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что распространение "омикрона" привело к росту повторной заболеваемости до 15%.

- Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%. В январе 2022 года инфляция составила 0,99% после 0,82% в декабре 2021 года.

- В Кремле не согласились с заявлением Жозепа Борреля о возможном создании "сильного альянса двух авторитарных режимов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России и Китае свои политическая система и государственное устройство.

- Тина Канделаки назначена и.о. гендиректора ТНТ. Ее предшественник Роман Петренко продолжит работу в "Газпром-Медиа Холдинге" в статусе советника генерального директора.

- Суд в Татарстане вернул в полицию административное дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков. В частности, в материалах не нашлось сведений об извещении Моргенштерна о дате и времени составления протокола. Ранее в среду его адвокат сообщил, что пропаганду усмотрели в татуировке, которую видно в нескольких клипах артиста.

- Россия опустилась на восьмое место медального зачета Олимпиады. В среду шорт-трекист Семен Елистратов получил бронзу в забеге на 1500 м.

- Сайт Inside The Games сообщил, что вручение медалей российским фигуристам перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой. Официального подтверждения этой информации пока нет. Валиева по ходу командного турнира выиграла и короткую и произвольную программы, став первой, кто выполнил два четверных прыжка.