Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом, у него серьезное поражение легких, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Владимир Вольфович сейчас находится в ЦКБ с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

На просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: "Да, поражение легких серьезное".

"Владимир Вольфович работает с документами. Он нормально себя чувствует", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" в среду первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, где именно находится лидер партии, Власов не ответил.

В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.

В Госдуме в феврале из-за распространения коронавируса будет проводиться всего одна, так называемая пленарная неделя, начиная с 14 февраля. Сейчас большинство депутатов находятся в своих регионах.

Сокращено также число думских мероприятий.