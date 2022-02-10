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Шесть десантных кораблей РФ завершили переход из Средиземного моря в Севастополь

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов России прибыл в Севастополь, сообщили в пресс-службе Черноморского флота в четверг.

"Отряд больших десантных кораблей Военно-морского флота России в составе: "Королев", "Минск", "Калининград", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" завершил межфлотский переход вокруг Европы. В настоящий момент корабли заходят в главную базу Черноморского флота – город Севастополь", - говорится в сообщении флота.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что шесть БДК Балтийского и Северного флотов "совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях".

По данным пресс-службы Черноморского флота, в Севастополе экипажи БДК проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия, а также получат возможность для отдыха.

"В ближайшее время отряду больших десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки Военно-Морского Флота", - отмечается в сообщении.

4 февраля Минобороны РФ сообщило, что отряд БДК Северного и Балтийского флотов в рамках учений прибыл в сирийский порт Тартус, где расположена база российского ВМФ.

7 февраля пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что в Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив, вошел отряд боевых кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

В начале февраля, пройдя Суэцкий канал, в Средиземное море вошел отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ во главе с флагманом - ракетным крейсером "Варяг". В состав этого отряда входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома".

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на Украину.

30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.

10 февраля Россия и Белоруссия начали совместные маневры "Союзная решимость - 2022". Они продлятся до 20 февраля.

Минобороны РФ сообщало о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Официально сообщалось, что в Белоруссию из России помимо С-400 перебазированы дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Минобороны РФ ВМФ РФ

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