Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022" 10 февраля стартовали в Белоруссии, сообщает Минобороны РФ в четверг.

Там отметили, что на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил учение проводится "с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

В Минобороны РФ сообщили, что к учению привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа, которые в короткие сроки совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров, и Вооруженных сил Белоруссии.

"В ходе учения, на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности Республики Беларусь, будут выполнены мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", - сообщили военные.

Во время учения также будут задействованы аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

"В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки войск (сил) на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе перегруппировки российской части на территорию Белоруссии были оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск.

Накануне в Белоруссию прибыл начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов "для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации к участию в совместном российско-белорусском учении "Союзная решимость".

Российские военные информировали о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Официально сообщалось, что в Белоруссию перебазированы системы ПВО С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о стягивании российских войск к украинской границы и об угрозе российского вторжения, в том числе с белорусской территории. Россия не раз отвергала планы нападения на соседнее государство.

27 января начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич сказал, что после учений российские военные покинут Белоруссию, угрозы для соседей и Европы в целом нет. На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские войска покинут Белоруссию после учений.