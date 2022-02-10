Российские военные проведут учения с корабельными группами в Черном море

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Черном море пройдут учения, в котором будут задействованы корабельные тактические группы Черноморского флота РФ, сообщила пресс-служба флота в четверг.

Учения будут носить плановый характер, отметили военные. В ходе подготовки к ним в одном из полигонов Черного моря учебные задачи отработали морские тральщики "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин".

"Следующим этапом боевой подготовки тральных сил Черноморского флота станет противоминное обеспечение планового совместного учения однородных и разнородных корабельных тактических групп в акватории Черного моря", - говорится в сообщении Черноморского флота РФ.

Ранее в четверг Черноморский флот РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь.

До этого Минобороны РФ сообщило, что шесть БДК Балтийского и Северного флотов "совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях".

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

7 февраля пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что в Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив, вошел отряд боевых кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

Сообщалось, что в начале февраля, пройдя Суэцкий канал, в Средиземное море вошел отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ во главе с флагманом - ракетным крейсером "Варяг". В состав этого отряда входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома".

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на Украину.

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.