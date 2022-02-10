ФСБ нашла зарубежного куратора у подростка, "минировавшего" уральские школы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Школьника, которого задержали по подозрению в рассылки ложных угроз о минировании зданий в Екатеринбурге, курировали из-за рубежа, заявили в ФСБ. Об этом сообщил департамент информполитики Свердловской области.

8 февраля стало известно, что по подозрению в рассылке писем о заложенных бомбах задержан 14-летний ученик одной из гимназий Екатеринбурга. Его вычислили полицейские при участии ФСБ. Сообщалось, что он "минировал" торговые центры, школы, в том числе свою, другие здания, и нередко из окна квартиры наблюдал за эвакуацией. В МВД сообщили, что он был допрошен в присутствии адвоката и признался в рассылке таких писем "ради хайпа" и увеличения числа подписчиков в соцсетях. При этом он использовал алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес. По версии следствия, он "минировал" объекты в том числе на заказ, получая за это по 1000 рублей на электронный кошелек.

На учете подозреваемый не состоит, воспитывается в неполной семье.

"Летом 2021 года у молодого человека появился опытный "куратор" из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров. После каждой совершенной рассылки лжеминер отправлял своему наставнику отчет: ссылки на публикации в СМИ о произошедших лжеминированиях. Это свидетельствовало, что цель атаки была достигнута", - заявили 10 февраля в ФСБ.

Спецслужба также выяснила, что гимназист входил в тематическое сообщество в интернет-мессенджере, где обсуждались способы и результаты совершенных лжеминирований.

В отношении подростка расследуется несколько уголовных дел о заведомо ложных сообщениях о теракте (ч.2 ст. 207 УК).

Он находится под подпиской о невыезде.

В январе в Красноярске двух подростков арестовали по делу о рассылке ложных писем о минировании зданий.