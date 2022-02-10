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ФСБ задержала 14 подозреваемых в "минировании" зданий в России и СНГ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ заявило о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах взрыва в образовательных учреждениях в России, странах СНГ и непризнанных республиках Донбасса.

"В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

По данным ЦОС, задержанные причастны к массовому распространению в конце 2021 - начале 2022 годов в интернете заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

"Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений", - подчеркнули в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 УК России, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Ущерб оценивается, его виновные лица либо их родители будут обязаны возместить.

Продолжается розыск других причастных к рассылке ложных сообщений.

ФСБ России

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