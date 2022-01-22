Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 346 464 304+3 939 384

Двух красноярских старшеклассников заподозрили в "минировании" зданий

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Красноярске арестовали двух школьников, задержанных по подозрению в массовой рассылке ложных сообщений о минировании школ и детских садов, сообщает пресс-служба районного суда в субботу.

"Железнодорожным районным судом Красноярска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двум несовершеннолетним школьникам 2004 года рождения, которые, по мнению органов предварительного следствия, на протяжении нескольких дней отправляли сообщения о лжеминировании школ и детских садов Красноярска", - говорится в сообщении.

Их подозревают в совершении преступлений по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее сообщалось, что после праздников школы Красноярска "минировали" пять раз. Эвакуации проводились 13 и 14 января. 17-го эвакуировали восемь школ, 18 января эвакуация проводилась дважды - было эвакуировано 122 школы. Утром 19 января в Красноярске эвакуировали детские сады.

С 18 января до особого распоряжения красноярские школы находятся под круглосуточной охраной.

Красноярск

Новости по теме

Новости

В "Роскосмосе" заявили, что Чуба не смогут отправить на МКС без обучения в Штатах

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

СПЧ запланировал провести проверку тридцати СИЗО и колоний в России

Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 млрд руб. за срыв сроков разработки Ту-160М

Аэропорт Краснодара из-за снегопада закрыли до 15:00

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что не более 5% перенесших COVID-19 заболевают повторно

Рябков заявил, что предложения РФ по гарантиям безопасности сформировали повестку дня США

Пандемия коронавируса

Минобрнауки заявило, что вузы могут сами принимать решения о переводе на дистант

Кадыров заявил, что жене судьи из Чечни грозит срок за нападение на полицейского

Пандемия коронавируса

ФМБА подало заявку на исследование лекарства "МИР 19" для применения вне больниц

ФМБА подало заявку на исследование лекарства "МИР 19" для применения вне больниц
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });