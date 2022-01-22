Двух красноярских старшеклассников заподозрили в "минировании" зданий

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Красноярске арестовали двух школьников, задержанных по подозрению в массовой рассылке ложных сообщений о минировании школ и детских садов, сообщает пресс-служба районного суда в субботу.

"Железнодорожным районным судом Красноярска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двум несовершеннолетним школьникам 2004 года рождения, которые, по мнению органов предварительного следствия, на протяжении нескольких дней отправляли сообщения о лжеминировании школ и детских садов Красноярска", - говорится в сообщении.

Их подозревают в совершении преступлений по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее сообщалось, что после праздников школы Красноярска "минировали" пять раз. Эвакуации проводились 13 и 14 января. 17-го эвакуировали восемь школ, 18 января эвакуация проводилась дважды - было эвакуировано 122 школы. Утром 19 января в Красноярске эвакуировали детские сады.

С 18 января до особого распоряжения красноярские школы находятся под круглосуточной охраной.