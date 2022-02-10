Белгородский губернатор заразился "омикроном"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Штамм "омикрон" выявили у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"К сожалению, все-таки заболел. Врачи поставили диагноз ковид - "омикрон". Чувствую себя неплохо, хотя голос, как вы слышите, почти пропал. Поэтому сегодня буду больше писать", - сообщил Гладков в своем инстаграме утром в четверг.

Он добавил, что, несмотря на болезнь, остается на связи с коллегами и держит ситуацию в области на личном контроле.

"Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Как всегда, буду держать вас в курсе происходящего", - подчеркнул губернатор.

По данным регионального Роспотребнадзора, сейчас "омикрон" выявляется у 80% заболевших COVID-19 в регионе.

По оперативным данным на 9 февраля, всего в Белгородской области зарегистрировано 95 399 случаев COVID-19. Прирост инфицированных за сутки - 1 198. Скончался 1 961 человек. Выздоровели 83 069 белгородцев.